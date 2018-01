Mãe posta vídeo no Youtube para chamar atenção do filho

Foto: Reprodução/Youtube

Cansada de pedir para o filho estudar e não receber atenção, Deborah Curci resolveu apelar para o lugar onde o filho Rafael passa a maior parte do dia: a internet.

A mãe descolada postou um vídeo em seu canal do Youtube, avisando Rafael sobre os conteúdos que ele precisava estudar para a prova do dia seguinte. "Já que você passa o dia inteiro assistindo esses vídeos de m* no Youtube, eu resolvi fazer um canal para me comunicar com você."

Ainda não dá para saber se Deborah Curci conseguiu conversar com o ocupadíssimo Rafael, mas tem milhares de pessoas na internet ouvindo o que ela tem para dizer. Assista: