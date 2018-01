Mãe interrompe vídeo de filha cantando e viraliza

Mãe dançando em vídeo de filha fez sucesso no Twitter. Foto: Twitter/@DajiaxDavis

Às vezes, pais gostam de fazer os filhos passarem vergonha – e esse foi o caso de uma mãe que interrompeu o vídeo de sua filha para fazer uma dancinha.

"Minha irmã tentando gravar um vídeo cantando e olha para a minha mãe!", tuitou Dajia Davis. A jovem cantava um cover de Say You Won't Let Go, de James Arthur.

A publicação viralizou e muitos internautas se identificaram com o vídeo. "Nossa, isso é tão minha mãe", comentou uma seguidora.

Assista ao vídeo abaixo: