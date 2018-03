Mãe grava reação do filho ao descobrir que fará viagem nas férias

Pequeno Lennon passará dias com muita diversão no país da América Central Foto: Pixabay / @vborodinova

As férias são muito aguardadas pelas crianças do mundo todo porque é o período do ano em que elas não têm outra obrigação além de se divertir. Uma mãe nos Estados Unidos gravou a reação de seu filho Lennon ao saber que passaria as férias na casa dos avós e é impossível não se contagiar com a sua alegria.

Brooke Crittendon contou à ABC News que o pai de Lennon é de Trinidad e Tobago. Por isso, todo verão ela manda o filho para a casa dos avós para ficar com a família paterna. “Esse ano ele estava relutante em ir, mas acabou indo. Era importante para mim que ele fosse e ele se divertiu muito”, falou Brooke.

No vídeo, Lennon grita de alegria por aproximadamente 40 segundos ao saber que sua mãe já comprou as passagens para sua viagem. Ela contou que gravou o vídeo para que os avós dele vissem como ele estava feliz por encontrá-los.

“Essa será sua tradição de verão. Eu acho que é muito importante, na idade dele, ter uma perspectiva global”, disse.

Confira o vídeo: