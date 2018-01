Mãe é criticada nas redes por se maquiar antes do parto: 'Banalizaram o meu momento'

Mãe que foi maquiada antes de dar à luz. Foto: Instagram/@Kamilafrancabeauty

Há algumas semanas, a maquiadora Kamila França publicou a foto de uma de suas clientes, que foi maquiada antes do parto. O que era apenas para mostrar o resultado de um de seus trabalhos virou um alvo de críticas: internautas criticaram a maquiadora e a mãe por pensar em se maquiar antes de ter um bebê.

A repercussão pegou a mãe e a maquiadora de surpresa. Kamila disse que não entendeu por que recebeu tantos comentários negativos. "A maquiagem que eu faço para essa ocasião é algo leve, não se compara a uma maquiagem para festas. Eu atendo às clientes no meu estúdio e essas mães que marcam comigo farão cesárea agendada, não faço a maquiagem no hospital, muito menos no centro cirúrgico. Cada uma tem o direito de se maquiar para o que quiser, para a ocasião que achar necessária e eu, como maquiadora, vou atendê-las sempre da melhor forma possível. Não vejo problema nenhum nisso", disse ela ao E+.

Ela contou que chegou a ser ameaçada após publicar a foto. "Teve gente que ameaçou me bater caso me encontrasse, que me xingou", conta, mas ela acredita que foi a mãe quem mais sofreu nessa história toda. "O pessoal não sabe respeitar a vontade do próximo e é nisso que eu vejo o absurdo. Cada um faz o que quer da vida, contanto que não interfira na vida do próximo. Se a médica dela autorizou e disse que não tinha problemas, está tudo ótimo, ela pode fazer sem nenhum problema", completou.

A mãe, que não quis ter seu nome divulgado, também ficou surpresa com a repercussão. "Eu realmente não esperava receber tantas críticas, até porque muitas mulheres usam maquiagem no parto. Deixei minha amiga Kamila publicar a foto no intuito de ajudá-la a divulgar o trabalho dela, que por sinal é maravilhoso. A única coisa que realmente me deixou triste foi perceber o quanto a sociedade do nosso País está banal e destorcida, porque, em vez de focar em tantas situações importantes que vêm acontecendo, prefere pegar uma simples foto de uma mãe com sua filha e fazer comentários maldosos a respeito, e isso dá bastante audiência. Mas, a corrupção, a falta de educação, a calamidade em que se encontra a saúde desse País, ninguém nem se preocupa. Eu fiquei muito triste porque, além de se referirem à minha filha, eles banalizaram totalmente o meu momento", falou.