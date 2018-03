Mãe detona reprovação ao filho vestido de princesa: 'guarde para você'

Post de mulher inglesa teve aprovação de muitos internautas Foto: Facebook/Reprodução

Um texto revoltado de uma mulher inglesa viralizou nas redes sociais. Haylee Bazen, de Londres, se irritou depois de sair de casa com o filho Zackary, de três anos, porque um outra mulher se meteu na conversa da família para reprovar o modo com que a criança estava vestida. O menino, fã de princesas da Disney, usava uma vestido como o de Elsa, de 'Frozen', o suficiente para motivar a intromissão. No dia 21 de maio, Haylee usou o Facebook para desabafar contra os estereótipos de gênero impostos pela sociedade e reafirmar sua posição. Segundo ela, Zackary voltará a repetir o vestuário sempre que quiser.

Até aqui, a publicação ganhou cerca de 215 mil curtidas, mais de 31 mil compartilhamentos e mais de 21 mil comentários, a maioria deles favoráveis à postura da mãe. Veja abaixo o post no Facebook e o texto traduzido:

Para a senhorita do ponto de ônibus que sentiu a necessidade de interromper a minha conversa com o meu filho. Eu NÃO me desculpo por você não gostar do jeito que ele estava vestido nem me desculpo por você não gostar do tópico da nossa discussão sobre quem era a nossa princesa da Disney favorita (Branca de Neve, é claro).

Zackary tem três anos de idade e ele pode ser quem ele quiser ser. Hoje ele era uma princesa da Disney e, SIM, eu o mandei para a escola desse jeito. Por quê??? Porque era isso que ele queria vestir, porque ele queria cantar 'let it go' para se mostrar, porque ele não entende o estereótipos de gênero que VOCÊ acha que ele deve se adequar, mas, o mais importante, porque ele é incrível!!

Ele brinca com carros e bonecas, princesas e piratas. Ele anda de bike e empurra o carrinho de bebê dele. Ele usa pintura de zumbi no rosto ou batom e ele pode usar um vestido se assim ele escolher!!

Então, da próximas vez que você nos vir, vestidos de princesa ou cóuboi, guarde seu olhar de reprovação para você, a não ser que você queira nos dizer o quão bem o meu filho está. Guarde também suas palavras venenosas para você.

Você que deveria se sentira constrangida ao sair de casa, não a gente!!