Mãe coloca cartaz em prédio contra vizinhos que se metem na criação de seu filho

Patricia Monkem mostrou que não existem limites quando o assunto são 'fofocas' de vizinhos Foto: Facebook/@patricia.monkem

Cansada de ouvir reclamações dos vizinhos sobre a forma como cria seu filho, a carioca Patricia Monkem colocou um cartaz inusitado na fachada do prédio em que mora no Complexo do Coroado, em São Gonçalo-RJ.

No recado, Patricia explica que às vezes parece estar “matando o filho”, mas, na verdade está apenas colocando soro no nariz, cortando a unha ou limpando a orelha da criança. Ela ainda pede para que os vizinhos não liguem para o conselho tutelar.

“A cada 5 pacotes de fraldas G ou XG, ganhe o direito de dar um palpite na criação do meu filho. Obs: se o pacote for jumbo, são dois palpites”, brinca o recado deixado pela mãe.

A foto foi compartilhada pela própria Patricia em seu Facebook e fez sucesso na rede social. Foram mais de 4 mil compartilhamentos, muitos deles em grupos de pais e mães.

Nos comentários, a maioria dos usuários elogiou ou riu da atitude de Patricia, enquanto outras pessoas acharam a ideia desnecessária. “A maioria desses crimes [morte de crianças] acontece dentro de casa”, lembrou uma delas nos comentários da publicação.

A carioca ainda compartilhou no YouTube um vídeo do momento em que pendura o cartaz na fachada do prédio.

“Infelizmente, para ser fofoqueiro não precisa de diploma de ensino superior, escolaridade média ou experiência anterior comprovada. Não precisa morar longe ou perto, basta ter bons ouvidos e uma boa fala. E não dá para escapar: em todas as ruas do mundo existem vizinhos fofoqueiros que ultrapassam limites sobre-humanos para contar uma boa história”, diz Patricia na descrição do vídeo.

Assista: