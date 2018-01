Mãe agradece carinho de atendente de fast food com seu filho autista

Foto: Reprodução/Facebook Love What Matters

Leif, um garoto autista de 7 anos, ficou muito empolgado com um brinquedo que um de seus amigos ganhou no McDonald's. Crianças com autismo costumam se apegar a poucos brinquedos, portanto, conseguir aquele presente era muito importante para a mãe, Bonnie Kandel. No entanto, quando ela finalmente o levou a um restaurante da rede para um McLanche Feliz, a coleção de bonecos dos Jovens Titãs tinha acabado.

"Leif ficou devastado. Eu expliquei ao atendente melhor sobre ele, por que isso era tão importante, e como ele não parava de falar sobre os bonecos há semanas", relatou Bonnie à página Love What Matters no Facebook. Até que uma funcionária, identificada como TQ, a ouviu e compreendeu a situação. "Ela perguntou ao gerente se poderia abrir a 'vitrine' de brinquedos e dá-los ao Leif", escreveu a mãe do garoto.

Parece que não foi fácil convencer o gerente, mas a funcionária finalmente conseguiu. "Ele ficou muito feliz e está brincando com eles há horas!" comemorou Bonnie. "McDonald's, espero que vocês saibam o quanto são sortudos em ter uma mulher tão querida em seu quadro de funcionários. Alguém que cuida de seus clientes, que vai muito além."

