Mãe acusa escola de Fortaleza de transfobia após recusa de renovação de matrícula

Lara estuda na escola Educar Sesc desde os dois anos de idade, mas instituição disse que não vai renovar a matrícula por não conseguir se adequar à lei que garante direito ao uso do nome social em escolas. Foto: Facebook/marabeatriz.m

A mãe Mara Beatriz está acusando a Escola Educar Sesc, em Fortaleza (CE), de transfobia após a instituição se recusar a renovar a matrícula de sua filha transexual de 13 anos. De acordo com ela, a menina estuda lá desde os dois anos de idade e a escola nunca respeitou o nome social e não a deixava usar o banheiro de acordo com o gênero com o qual se identifica.

"A escola desrespeitava o nome social, colocando o nome civil em todos os registros, tais como frequência, avaliações, boletins, a submetendo ao constrangimento. O banheiro feminino também lhe foi negado, com a recomendação que usasse o banheiro da coordenação. Depois, a impediram de pegar a carteirinha de estudante com o nome social porque se negaram a confirmar a matrícula dela, o que causa danos morais e também financeiros, uma vez que ela não pode exercer seu direito à meia-entrada", relatou a mãe em uma publicação no Facebook que já foi compartilhada mais de 11 mil vezes.

A menina, cujo nome social é Lara, está cursando o 7º ano do ensino fundamental e, desde agosto, tem sido vítima de práticas transfóbicas, segundo a mãe. Mara registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa) na última terça-feira, 21, e contou ao E+ que vai entrar com um processo judicial contra a instituição.

No boletim registrado, Mara alega que ela e o marido foram chamados na escola para uma reunião com a gerente de educação, Silvia Conceição, que sugeriu que os pais matriculassem Lara em outra instituição, porque "a escola não tem como se adequar à Lei e, em seguida, convidaram os pais a se retirarem do local".

A Lei em questão é a resolução nº 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, que estabelece que todas as instituições de ensino garantam o "reconhecimento e adoção de nome social àqueles cuja identificação civil não reflitam adequadamente sua identidade de gênero, mediante solicitação do próprio interessado" e que o nome social seja utilizado em todos os formulários de inscrição, matrícula, sistemas de informação e documentos de identificação da escola.

O E+ entrou em contato com a Escola Educar Sesc, que disse, por meio de comunicado por e-mail, que "repudia qualquer atitude de preconceito", que está "averiguando os fatos e tomando as devidas providências" e que a menina "tem a matrícula assegurada em 2018". O Sesc ainda disse que foram tomadas as seguintes providências: ajuste no sistema de informática para possibilitar a inclusão do nome social nos documentos escolares; emissão da carteira estudantil e a não proibição da utilização do banheiro conforme a identidade de gênero.

Os pais da menina, porém, não sabem se vão ou não rematricular a filha. "Ainda não decidimos. Estamos bem perdidos e chocados ainda, são muitas coisas a ponderar. Ela tem vínculos afetivos lá, todos os amigos estão lá, e será difícil a essa altura conseguir vaga em outra escola, é uma série de questões. Mas como mantê-la em um lugar que a tratou dessa forma tão absurda? São muitas questões a pensar", falou Mara.