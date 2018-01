MAC inaugura exposição com pintor paulista

Exposição do pintor paulista ocorre no MAC, no Parque Ibiraupera. Foto: Divulgação/MAC

O Museu de Arte Contemporânea (MAC) inaugura no sábado, 3, uma exposição com 34 obras do pintor paulista Gustavo von Ha. Com curadoria de Ana Avelar, as obras adotam um estilo de abstração expressiva, comum no pós-guerra, entre os anos 1950 e 1960.

Foto: Reprodução

Serviço: Exposição Invetário - Arte Outra, de Gustavo von Ha

Quando? De 03/09 a 05/02/17

Museu de Arte Contemporânea (MAC)

Parque Ibirapuera

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h.

Entrada gratuita