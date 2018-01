Loja de SP distribui cookies de graça no dia de seu aniversário

. Foto: Marcelo Trad

A Cookie’n Ice, rede especializada em sanduíches de cookies com sorvete, vai comemorar seu três anos de existência com uma distribuição gratuita de biscoitos, que ocorrerá em quatro de suas lojas no Brasil. Em 27 de abril, data da comemoração, a marca dará 100 cookies aos 100 primeiros que chegarem a seus estabelecimentos.

Primeira no país a contar com uma receita típica do Estado da Califórnia em seu cardápio, a franquia oferecerá aos clientes os seus cookies tradicionais, feitos artesanalmente com massa de baunilha de chocolate belga 70% cacau.

Apesar de contar com seis lojas ao todo, a distribuição ocorrerá nos quatro pontos de venda fixos da Cookie’n Ice (dois na capital paulista, um em Ribeirão Preto e um no Rio de Janeiro), e não em suas duas unidades móveis.