Livraria faz 'montagens' com capas e pessoas reais 

. Foto: https://www.instagram.com/librairie_mollat/

A livraria Mollat, em Bordeaux, na França, usa seu Instagram para promover seus livros de uma maneira diferente: eles fazem 'montagens' de pessoas reais com as capas dos livros!

As mais usadas para fazer os cliques são as com as frentes de obras que tem rostos de pessoas, sejam elas desenhos os retratos de verdade.

A ação dos funcionários da Mollat ficou tão popular que o perfil deles no Instagram tem mais de 48 mil seguidores.