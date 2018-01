Livraria dá títulos 'caça-clique' a obras para atrair leitores

Foto: MorningbirdPhoto/Pixabay

'Romeno descobre fato chocante sobre o alho que vai te dar pesadelos'. O título chamativo e exagerado poderia ser mais um caça-clique direcionando para uma página com informações pouco confiáveis. No entanto, quem clica no link é levado a um clássico: o livro Drácula, de Bram Stoker.

A livraria norteamericana The Wild Detectives está testando, desde o ano passado, posts como esse em seu Facebook para atrair leitores. E tem funcionado. Eles revelam que tiveram aumento de 150% no engajamento em seus posts no Facebook e de 14000% (sim, 14 mil porcento) no tráfego do site desde o início da ação.

Outros títulos incluem 'Este político italiano faz Trump parecer um santo' para O Príncipe, de Maquiavel, e 'Britânico morre depois de selfie dar errado' para O Retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde.

Veja os resultados da campanha e mais alguns títulos no vídeo (em inglês) produzido pela livraria: