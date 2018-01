Leopardo é flagrado dentro de escola infantil na Índia

Escola tem mais de 250 crianças. Foto: Pixabay / StocksSnap

Um leopardo adulto entrou no condomínio residencial Sher-e-Punjab, no bairro Andheri, na cidade de Mumbai, Índia, criando pânico e agitação, e logo depois invadiu uma escola de ensino infantil. Felizmente, como o caso ocorreu no último domingo, 10, de manhã, não havia ninguém no local.

Um vídeo mostra o leopardo dentro da escola, em uma sala na qual ele permanece sentado. A dona da escola, Ritu Sethi, disse ao site DNA India que a instituição tem mais de 250 alunos.

“Não sabemos o que teria acontecido se o leopardo tivesse entrado em um dia de semana, mas somos gratos a Deus que não houve tragédia”, afirmou Sethi. O leopardo teria entrado no local pela parte de trás da escola. Hoje, por volta das 17h45 do horário local, policiais haviam entrado no local para capturá-lo. Moradores do condomínio foram aconselhados a não deixarem suas casas. Às 18h30, ele teria sido tranquilizado e transportado a uma área florestal protegida.

Confira abaixo o vídeo: