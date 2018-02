Lei autoriza visita de pets em hospitais de São Paulo

Projeto de lei que permite visita de animais de estimação em hospitais é aprovada em São Paulo Foto: Pixabay/StockSnap

A partir de hoje, pacientes internados em hospitais municipais de São Paulo podem receber a visita de seus animais de estimação. A lei foi publicada nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Município.

A proposta de lei é do vereador Rinaldi Digilio (PRB), que defende que a visita do animal pode contribuir com o tratamento, pois é uma forma de levar "carinho e alegria" ao paciente internado.

"Tratamentos que utilizam animais na recuperação de pacientes já vêm sendo aplicados em diversos países, contabilizando resultados de sucesso", disse ao Estadão, enquanto o processo tramitava na Câmara Municipal de São Paulo.

Para receber a visita dos bichinhos, no entanto, foram determinadas algumas regras básicas. É preciso pedir autorização do médico responsável pelo paciente e agendar a visita na administração da unidade de saúde.

O pet deve estar limpo, vacinado e possuir laudo veterinário que ateste as boas condições de saúde. Eles devem ser levados em caixa de transporte adequados, além de utilizar guias e coleiras.

A entrada no hospital dependerá de autorização da comissão de infectologia e cada instituição poderá determinar outras normas e procedimentos específicos para organizar o tempo e o local de encontro entre dono e animal de estimação.

Segundo Digilio, estudos realizados na Inglaterra comprovam "que o estímulo dos pets em ambientes hospitalares, por exemplo, ajuda não somente o paciente, mas toda a equipe que convive com o animal", disse.