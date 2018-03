Leão 'brinca' com bebê em zoológico e encanta internet

Bebê e leão branco brincaram juntos, separados apenas por um vidro. Foto: Facebook/caity.finley.1

Quando a americana Caity Finley levou Josie, sua filha de pouco mais de um ano, ao Tiger World, ela nunca esperou que um leão branco ficaria obcecado pela bebê. O Tiger World é um local de preservação de espécies ameaçadas de extinção em Rockwell, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

"Josie amou quando o leão pulou no vidro e minha reação foi a mesma. Eu nunca vi algo como isso acontecer e agora aconteceu com minha filha, e isso é ótimo!", disse Caity à ABC News. O momento foi filmado pelo namorado de Caity, Michael Hastings, foi publicado no Facebook e viralizou.

"Eu fiquei chocado no primeiro momento com a curiosidade do leão. Depois eu fiquei feliz que Josie pôde experimentar essa interação com ele", disse Hastings. A mãe ainda disse que "será incrível" mostrar esse vídeo para Josie quando ela crescer.