Lava car de Valinhos faz sucesso na internet com fotos de 'limpeza de cena de assassinato’

A Lava Car Três Brothers, em Valinhos, no interior de São Paulo, se viu no meio de um sucesso inesperado na última segunda-feira, 2, ao postar fotos no Facebook de um trabalho de limpeza que a equipe fez no estofamento dos bancos de um carro. As fotos chamam a atenção por conta da enorme quantidade do que parece ser sangue nos bancos, e a postagem logo viralizou, contando com mais de 14 mil compartilhamentos na rede social.

Não faltaram comentários de pessoas fazendo graça com as fotos, pedindo ‘ajuda’ para limpar supostas cenas de assassinatos e fazendo comparações com séries como Dexter e CSI. No entanto, a empresa garante que não realiza serviços desta categoria. Em contato com o E+, um dos sócios do lava car explicou o contexto das fotos. “O sangue é real, é de um cliente que foi esfaqueado durante uma briga em uma balada”, explicou. Não fiquem consternados, a vítima passa bem. Eles checaram toda a documentação para ver se a história era real e que não se tratava de atividade criminosa.

O sucesso repentino foi assustador para eles. “A página era só uma forma de manter contato com os clientes. Tinha em torno de 100 curtidas antes da postagem e agora já passa dos 7 mil”, comentou. “Eu postei para mostrar nosso trabalho, já que a situação toda estava resolvida, pra mostrar o trabalho que a gente fez no estofamento, e teve uma repercussão que até agora eu não estou acreditando”, continuou. “Teve pessoas até de Roraima mandando mensagem para a gente”, completou. Agora, a Lava Car Três Brothers pretende aproveitar a fama repentina para elevar sua marca e se consolidar no mercado.

