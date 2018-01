Lar de idosos recebe gatinhos para cuidar; assista

Senhores ficaram felizes com a chegata dos felinos Foto: YouTube/ Great Plains SPCA

Os senhores que vivem na casa de repouso The Piper Assisted Living and Memory Care, no Kansas, ganharam dois novos amigos: os gatinhos Prince e Princess.

Os pets foram para casa de repouso como parte do programa Senior Foster Friends e, agora, eles vivem em uma sala comunitária onde os senhores brincam com eles, os alimentam e fazem carinho.

Além de os idosos cuidarem dos gatos, os pets também fazem bem para eles.

Veja como os senhores receberam os gatinhos: