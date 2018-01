Lambidas de cachorros podem ser perigosas; entenda

Não há problema em receber lambidas de cachorros se a pessoa estiver com a saúde em dia. Foto: Epitacio Pessoa/AE

Parece algo inofensivo, mas lambidas de cachorros podem ser perigosas para as pessoas que recebem a demonstração de afeto do bicho de estimação. A boca desses animais hospeda uma grande variedade de bactérias, vírus e fungos. Algumas das bactérias presentes na saliva do cachorro podem causar infecções intestinais e gastroenterite nos seres humanos.

Apesar de as lambidas ajudarem na cicatrização de feridas na pele dos bichos, "há alguns organismos únicos para cachorros que nós simplesmente não fomos feitos para tolerar ou combater", disse o professor da escola de medicina na Universidade de Drexel, segundo o The New York Times.

É melhor, então, não receber os beijos caninos? Não há problema se a pessoa estiver com a saúde em dia. "Quando a saliva do cachorro entra em contato com a pele humana intacta, principalmente em uma pessoa saudável, é extremamente improvável que vá causar problemas, uma vez que haverá pouca absorção através da pele", disse a professora da escola de medicina veterinária da Universidade Cornell, Leni K. Kaplan.