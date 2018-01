Lado A, Lado B vai à Parada LGBT

No Lado A, Lado B desta semana, os irmãos Pedro e Juliano mostram a cobertura que fizeram na Parada do Orgulho Gay ocorrida em São Paulo no último domingo, 18.

Fãs animados com shows de Anitta e Pabllo Vittar, pessoas que levaram suas filhas ao evento, protestos a favor do Estado laico e até uma presença internacional fazem parte dos entrevistados pela dupla no dia do evento.

Assista abaixo!

