Lado A, Lado B: Prisão de Lula, visto para os EUA e metrô de SP

No Lado A, Lado B desta semana, Pedro e Juliano falam sobre os detalhes da prisão de Lula, as mudanças para conseguir visto para ir aos Estados Unidos, incluindo análise de redes sociais, e a inauguração - em ano de eleição - de novas estações de metrô em São Paulo.

