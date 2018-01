Lado A, Lado B: Parada Gay, Miriam Leitão e Dennis Rodman na Coréia do Norte

No Lado A, Lado B desta semana, os irmãos Pedro e Juliano comentam sobre as agressões verbais sofridas pela jornalista da Globo News, Miriam Leitão, durante um voo, e as viagens de Dennis Rodman à Coréia do Norte, patrocinadas por uma marca de maconha.

Os gêmeos também falam sobre as expectativas para a Parada Gay de São Paulo deste ano, que contará com cobertura do canal.

Confira!