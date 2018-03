Lado A, Lado B: Marielle Franco, venezuelanos em Roraima e Facebook

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre o caso Marielle Franco e seus desdobramentos, a tensão entre moradores locais e imigrantes venezuelanos no Estado de Roraima e explicam os motivos pelos quais as pessoas estão deletando seus perfis no Facebook após o recente escândalo envolvendo a rede social.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana.