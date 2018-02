Lado A, Lado B: Intevenção no Rio, Massacre na Síria, racismo e 'Pantera Negra'

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, o massacre ocorrido na Síria que vitimou mais de 250 civis, incluindo 60 crianças e o caso de racismo ocorrido durante o carnaval deste ano que fez com que seu autor perdesse o emprego.

