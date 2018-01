Lado A, Lado B: Febre amarela, protestos e olimpíada de inverno

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliana falam sobre os riscos de a febre amarelo se espalhar em regiões urbanas, os protestos contra o aumento nas tarifas de transporte público na cidade de São Paulo e a Olimpíada de Inverno que será realizada na Coreia do Sul em 2018, e contará com um time de hóquei com as duas Coreias unificadas.

