No segundo da série de vídeos promocionais, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre pesquisas que indicam que muitos brasileiros compartilham 'fake news', apesar de cobrarem credibilidade dos conteúdos que recebem, a história do jovem que 'trollou' diversos veículos com fotos em contextos perigosos e o levantamento que mostra que o suicídio é tratado sem a devida seriedade em muitos casos em redes sociais. Assista!



Lado A, Lado B: Fake news, 'trollzão das fotos' e suicídio









Bate-Papo Lado A, Lado B

Participe dos painéis que contarão com nomes como Jout Jout e Luba, de forma gratuita! Basta se inscrever no site clicando aqui.

Local: Auditório do Museu da Arte Moderna (MAM), portão 3, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Data: 16 de outubro, segunda-feira, das 8h às 12h30

Confira a programação completa:

Painel 'Olha aquele cara! Olha aquela mina!': namoro, sexo e relacionamentos

Participantes: Jout Jout, youtuber, sucesso na rede social de vídeos ao falar de relacionamentos e empoderamento feminino.

Daniel Martins de Barros, psiquiatra do Hospital das Clínicas e colunista do Estadão.

Painel 'Viu essa história?': redes sociais e internet: cyberbullying, nudes, fakes, hacking

Participante: Luba, youtuber que fala sobre comportamento em seu canal e já fez uma série de vídeos em parceria com a Safernet sobre comportamento seguro na web.

Painel 'Pra onde eu vou?': carreiras, vestibular, empreendedorismo

Participante: Ricardo Basaglia, diretor-executivo da Michael Page, consultoria de carreiras.

Painel 'Sem perder a conta': consumo de álcool

Participantes: Bettina Grajcer, médica pediatra, sócia-diretora da Lynx Projetos Sociais e Ambientais.

Maurício de Souza Lima, médico hebiatra e doutor pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP

As vagas são limitadas, garanta já o seu lugar!

*Com patrocínio de Ambev.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.