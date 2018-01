No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano comentam sobre a presença de tropas norte-americanas no Afeganistão, explicam a privatização da Eletrobras e relembram as três décadas da medalha de ouro do basquete brasileiro nos jogos Pan-Americanos de 1987, quando a seleção superou os Estados Unidos.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos.