Lado A, Lado B: CPI da previdência, morte de turista no Rio e atirador de Goiânia

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre a CPI da Previdência, a morte de uma turista espanhola que fazia um tour pela Rocinha e foi atingida pelo tiro de um policial, no Rio de Janeiro, e o estudante que abriu matou duas pessoas, deixou outra paraplégica e ainda outros três feridos em uma escola em Goiânia, que reacendeu a discussão sobre bullying.

Assista!

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em vídeo.