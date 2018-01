No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sobre pesquisas sobre o comportamento dos jovens, a importância da educação sexual e, também, convidam os espectadores a participar de um Bate-Papo com os irmãos e especialistas para debater quatro temas: namoro e sexo, internet e redes sociais, vestibular e carreira e consumo de bebida serão debatidos com especialistas em cada área.



Lado A, Lado B: Comportamento dos jovens, educação sexual e Fórum









Bate-Papo Lado A, Lado B

Participe de forma gratuita! Basta se inscrever no site clicando aqui.

Local: Auditório do Museu da Arte Moderna (MAM), portão 3, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

Data: 16 de outubro, segunda-feira, das 8h às 12h30

*Com patrocínio de Ambev.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, às 16h, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana, em um vídeo de até 3 minutos. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.