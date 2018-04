Lado A, Lado B: Aécio Neves réu, Bolsonaros acusados e acidente aéreo

No Lado A, Lado B desta semana, os gêmeos Pedro e Juliano falam sober o caso do senador Aécio Neves (PSDB-MG), que se tornou réu, as investigações sobre Jair Bolsonaro (PSL-RJ) , por declarações polêmicas em relação a quilombolas, e Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ), que teria ameaçado uma jornalista, e, por fim, o acidente aéreo nos Estados Unidos que levou à morte de uma mulher.

O programa é uma iniciativa do Estadão para o público jovem e tem uma nova edição toda sexta-feira, com as principais notícias publicadas no jornal durante a semana. Para assistir, assine o canal do Estadão no YouTube.