Kesha lança sua primeira música solo desde 2013

Após longa batalha judicial, a cantora norte-americana Kesha lançou uma nova música solo pela primeira vez desde 2013 Foto: Reuters / Shannon Stapleton

Kesha está de volta! Após ficar longo período sem produzir novas músicas por conta de uma longa batalha judicial contra seu ex-produtor, que detém parte dos direitos da sua discografia e era acusado de assédio sexual, a cantora norte-americana lançou na manhã desta quinta-feira, 6, o seu novo single Praying. Além disso, ela também anunciou seu terceiro álbum, Rainbow, o primeiro desde 2012, com lançamento para o próximo mês de agosto.

Junto com a nova música, Kesha escreveu uma carta para os fãs, na qual agradece o apoio durante os últimos anos e deu detalhes do desgastante processo judicial e da depressão que a acometeu por conta disso tudo.

“Eu sei que vocês, os fãs, nunca me abandonaram. Mas, quando você entra em depressão profunda, a sensação é que você não tem mais nada”, escreveu Kesha. “É nos nossos piores momentos que nós criamos força para continuar. Eu me forcei a sair da cama e criar novas músicas para expressar o que eu estava sentindo e tentar sair da depressão. Essa nova música é sobre achar paz no fato de que eu não posso controlar tudo”, completou.

Veja abaixo o novo clipe de Kesha e leia também a carta que ela escreveu aos fãs (em inglês).