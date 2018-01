Jurada de reality show divulga vencedor antes do programa ir ao ar

A jurada de um famoso reality show britânico revelou quem venceu a temporada antes do programa final ir ao ar e causou fúria no Twitter Foto: Cena do programa 'The Great British Bake-Off'/Channel 4

O reality show de culinária The Great British Bake-Off é líder absoluto de audiência no Reino Unido, com audiências recorde nas suas oito temporadas que foram transmitidas pelas emissoras BBC e Channel 4. A grande final da oitava temporada irá ao ar nesta quarta-feira, 31, mas uma das juradas do reality acabou com a surpresa ao divulgar a vencedora.

Prue Leith publicou sem querer um tuíte programado em que parabenizava Sophie Faldo pela vitória no GBBO e causou consternação generalizada no Twitter. Ela tentou se retratar dizendo que estava em viagem e que sua equipe de redes sociais apagou rapidamente o tuite, mas era tarde demais e vários veículos de imprensa pegaram o passo em falso.

Essa temporada já havia sido controversa porque foi a primeira a não ser transmitida pela BBC, que cedeu os direitos do reality para o Channel 4 após não chegar a um acordo na renegociação do contrato de transmissão. O público também havia ficado furioso com a substituição de Mary Berry, uma das cozinheiras de televisão mais respeitadas do Reino Unido, por Leith.

Obviamente o Twitter não perdoou o passo em falso da jurada e reagiu com raiva pelo spoiler e também rindo que a temporada caiu de qualidade após a saída da BBC. Veja abaixo.

And we cross over live to Prue Leith’s management’s office. pic.twitter.com/LH76ahogKN — Pete Allison (@Pete_Allison) 31 de outubro de 2017

"E agora nós vamos direto para o escritório do empresário de Prue Leith".

"Todo mundo na BBC agora".

"Quando Prue Leith acidentalmente revela quem ganhou o GBBO".

"Sério Prue, você só tinha uma única tarefa".

"Ah Prue, o que você fez?"