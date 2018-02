Jovens são multados em 500 euros por subir em árvore na Itália

O programa Zonas Rurais de Oportunidade, do governo do estado do Kansas, oferece dois tipos de auxílio financeiro, em 77 condados, para quem resolver morar lá. Seria um reembolso do financiamento estudantil, no valor de até US$ 15 mil, e/ou isenções no imposto de renda por cinco anos.

Para receber o benefício da isenção do imposto, os requerentes devem morar no Kansas no momento da inscrição e ter vivido fora do estado nos cinco anos anteriores ao pedido do auxílio.

Já para o reembolso do financiamento estudantil, é necessário morar no Kansas no momento da inscrição e ainda ter um financiamento que não foi pago. (Na foto, a cidade de Geneseo).

Foto: Google Maps