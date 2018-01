Jovens resgatam coala preso em árvore de área alagada

Animal é típico da Austrália Foto: Pixabay/ @syahirhakim

Estudantes universitários na Austrália resgataram um coala após rio transbordar e o animal ficar preso na árvore em que estava. Ele foi transportado em uma canoa até terra firme.

Kirra Coventry era uma das alunas que participaram do resgate. Ela contou ao jornal The Guardian que fazia exercícios juntamente com sua turma quando avistaram o animal e perceberam que ele procurava sair da área alagada.

Eles, então, empurraram uma canoa até a árvore para que o animal pudesse subir. Inicialmente desconfiado, o coala decidiu que valia a pena tentar e entrou a bordo da embarcação. Assim, os alunos puderam levá-lo para onde havia terra e por onde ele saiu andando.

Confira o vídeo do salvamento: