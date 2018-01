Jovens não são tão inconsequentes com dinheiro quanto você pode pensar

Milionário disse em programa de TV australiano que jovens precisam parar de gastar tanto com cafés caros e torradas de abacate, se quiserem comprar um imóvel. Foto: Pixabay

“Nós estamos em um momento em que as expectativas das pessoas mais jovens são muito, muito altas. Elas querem comer fora todos os dias, elas querem viajar para a Europa todos os anos”, opinou recentemente o magnata do setor imobiliário Tim Gurner no programa de TV australiano 60 Minutes.

Não é surpresa que a afirmação tenha causado revolta entre os jovens. Para piorar, Gurner provocou uma geração inteira ao colocar como vilão da poupança um dos lanches preferidos da Geração Y (os Millenials, que nasceram a partir dos anos 1980) norte-americanos: as avocado toasts. “Quando eu estava tentando comprar a minha primeira casa, eu não ficava comprando [torradas com] abacate por 19 dólares e quatro cafés por 4 dólares cada”, disse.

Depois, ele chegou a admitir que recebeu um empréstimo de 34 mil dólares de seu avô para dar uma mãozinha nos negócios.

A repercussão da entrevista na mídia mundial e nas redes sociais foi quase imediata.

Diversos veículos estrangeiros, como o New York Times, checaram se, de fato, seria possível comprar um imóvel atualmente com as economias de torradinhas gourmet, cafés caros e supostas viagens anuais à Europa. Spoiler: a resposta é não. É claro que cada centavo conta, mas, para resumir, o NYT avaliou que os Millenials gastam muito pouco a mais do que as outras gerações com refeições fora, além de serem a faixa etária que menos gasta com viagens.

I spent all my avocado money paying rent on my apartment, or maybe for my bus pass. I'm such a bad millennial. — Sarah (@SRRSkelley) May 15, 2017

"Gastei todo o meu dinheiro de abacate pagando o aluguel do meu apartamento, ou talvez com o meu passe de ônibus. Eu sou uma péssima Millenial."

Um boletim divulgado no ano passado já indicou que o endividamento dos jovens norte-americanos no cartão de crédito caiu para o índice mais baixo desde 1989, quando os dados começaram a ser padronizados. No Brasil, uma pesquisa da B2, empresa de inteligência especializada em jovens, indica que pelo menos a intenção é a mesma: o cartão de débito é o meio mais usado pela faixa etária (51%), seguido por dinheiro (47%). Só depois vem o cartão de crédito, sendo que o pagamento à vista é usado por 18% dos jovens e, o parcelado, por 16%.

Portanto, é seguro assumir que os jovens não gostam muito da ideia de se comprometer com dívidas duradouras. Mas isso não significa que eles não tenham planos para o futuro. Apesar de as viagens serem o principal gasto das economias a curto prazo para 69% dos jovens, o imóvel é prioridade nos investimentos de longo prazo: 70% disseram que, em três anos, planejam antes de tudo poder investir em uma casa ou apartamento. “É o reflexo de uma geração insegura. São muitas possibilidades de escolha, e o jovem que aproveitar isso, mas também pode querer, lá na frente, ainda ter uma casa, um MBA, um emprego que traga estabilidade”, defende Viviane Rodriguez, sócia-diretora da B2.

E, no fim das contas, será que as prioridades também não mudaram de uma geração para a outra? “Nossa expectativa de felicidade aumentou muito: quero poder usufruir de várias opções. Se eu puder alugar, morar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, melhor”, explica Eline Kullock, estudiosa da Geração Y e diretora da consultoria Stanton Chase. Ela defende que essas mudanças ajudam a satisfazer momentaneamente a sensação de que ‘a grama do vizinho é mais verde’.

Junto com as novas expectativas, cresce o número de possibilidades de escolha. Se o jovem pode gastar menos com um Uber, um Cabify, ou outro serviço quando precisa se deslocar, para que assumir a dívida da compra de um carro? Se existe a possibilidade de se hospedar com conforto pelo Airbnb em praticamente qualquer cidade do mundo, faz sentido se comprometer com os gastos e a dor de cabeça de manter uma casa na praia, por exemplo?

“A cada hora surge uma nova moda de consumo. Os jovens preferem usufruir de algo naquele momento e depois poder vender, alugar, ou simplesmente ‘desalugar’ e pegar outro”, explica Eliane.

Claro, vale alertar que os gastos mudam de acordo com as classes sociais. Tirando as festas, as despesas com a faculdade e alguns outros itens, os perfis de consumo são diferentes. “Os jovens das classes A e B são mais voltados para os gastos com experiências – é mais normal para eles não ter um carro e andar de Uber. Já os da C e D não viveram a realidade de ter um carro na família, então têm esse apego em comprar um”, diz Viviane, com base na pesquisa da B2, que foi realizada em 2015 com mais de 5 mil jovens brasileiros de 18 a 29 anos, de todas as classes sociais, em faculdades de todas as regiões do País.

O panorama da pesquisa e a opinião das especialistas conclui: os pais não precisam ficar tão ansiosos assim com a suposta ‘irresponsabilidade financeira’ dos filhos. “Com tantas decisões por minuto, o papel da família é fazer com que o jovem tenha mais calma do que a sociedade pede”, defende Eline.

Viviane concorda: “Acho que, de modo geral, o jovem não é tão inconsequente como parece para as outras gerações. Ele é mais inexperiente, mas o mundo hoje dá muito mais possibilidade do que dava a gerações anteriores”.