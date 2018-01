Jovens fazem velório para amigo que 'sumiu' após começar a namorar

Jonathan deixou os amigos de lado e ganhou um velório. Foto: Reprodução/Facebook

É normal que, ao começar um namoro, as pessoas dividam seu tempo entre o parceiro e os amigos. O problema é quando o novo relacionamento começa a excluir o outro - quem nunca teve aquele amigo que começou um namoro e sumiu? Foi o que aconteceu com um grupo de amigos do Rio de Janeiro.

Os jovens então fizeram um 'velório' para o amigo Jonathan. "Amigos, venho anunciar o falecimento do nosso amigo Jonathan, que já vinha se ausentando dos rolês desde que começou a namorar. Vai deixar saudades", escreveu Wallace Abreu no Facebook, e compartilhou fotos e vídeos do velório.

Os cinco amigos fizeram um velório com os escritos 'R.I.P [rest in peace, descanse em paz em inglês] THAN' e fizeram expressões de tristeza. Jonathan, porém, não respondeu à publicação, que viralizou, com mais de 8 mil compartilhamentos.

Veja mais desse velório inusitado: