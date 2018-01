Estudantes criam canudo capaz de identificar 'Boa Noite, Cinderela' em bebidas

Substâncias popularmente conhecidas como Boa Noite, Cinderela são colocadas em bebidas e as vítimas ficam mais vulneráveis a abusos. Foto: Pixabay

É comum ler notícias sobre vítimas de abusos sexuais e roubos que não se lembram de nada e, na maioria dos casos, a perda de memória é causada pela ingestão - sem saber - do 'Boa Noite Cinderela', o nome popular para algumas substâncias que causam dificuldade de discernimento, dificuldade na fala e sono profundo.

Pensando nisso, três meninas americanas criaram um canudo que identifica se há alguma dessas substâncias nas bebidas. Victoria Roca, Susana Capello e Caroline Baigorri são estudantes do ensino médio e moram na Flórida, em Miami, e mostraram a criação numa aula de empreendedorismo.

O canudo tem duas faixas, que mudam de cor ao detectarem substâncias como Cetamida, o Ácido Gama Hidroxibutírico (GHB) e o Flunitrazepam nas bebidas que foram 'batizadas'.

De acordo com o site Bored Panda, as criadoras ainda desejam fazer o canudo num material biodegradável e já iniciaram o processo para patentear a criação para, assim, poderem vender o canudo. Para financiar a produção do canudo em grande escala, elas vão criar uma campanha num site de financiamento coletivo.

"Sendo uma mulher jovem, eu sinto que esse é um problema sobre o qual nós ouvimos muito, especialmente quando estamos no ensino médio", disse Caroline ao Inside Edition. "Nós sabemos que não é uma solução definitiva, porque isso não acaba com o estupro, mas esperamos conseguir reduzir a frequência desse abuso e livrar meninas de situações em que possam ser fragilizadas dessa forma", completou.

O vídeo abaixo apresenta o produto e mostra como ele funciona: