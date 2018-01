Jovens acham celular em ônibus, devolvem e deixam surpresa para a dona

. Foto: Aline Dias/ Arquivo Pessoal

Aline Dias se assustou ao perceber que tinha perdido seu iPhone 6 Plus no ônibus. No entanto, a jovem foi surpreendida pela honestidade das pessoas que encontraram o aparelho.

O caso ocorreu em Sorocaba, São Paulo. Em entrevista ao G1, Aline revelou que deu por falta do celular quando desceu do ônibus. Ela tentou ligar para o próprio número, mas ninguém atendeu. "Pouco tempo depois um rapaz me ligou dizendo que estava com o celular e pediu para que eu o encontrasse em um bar", disse ao G1.

Quando chegou em casa, percebeu que em seu álbum havia diversas fotos dos jovens que haviam achado seu celular. Aline postou uma delas em seu Facebook e escreveu que ainda há pessoas honestas no mundo e que guardará as fotos com carinho.

"Perdi meu celular no ônibus (um iPhone 6 Plus) e sim, eu liguei para ele e me retornaram dizendo que haviam achado e estariam me esperando em um determinado local para me devolver! E de fato me devolveram! Fico muito feliz e muito grata a quem teve esse gesto de honestidade e caráter. (Me deixaram algumas fotos de lembrança no celular, só para eu olhar agora e rir do fato, porque na hora eu quase chorei! kkk."