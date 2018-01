Jovem viraliza após 'sequestrar' irmão caçula para pregar peça na mãe

. Foto: Reprodução / Facebook @pietra.bilek

Dois irmãos de Londrina, no Paraná, resolveram fazer uma brincadeira quando sua mãe saiu de casa, e os prints viralizaram na internet após a outra irmã, Pietra Bilek, publicá-lo em seu Facebook.

"Minha mãe (Cleia) foi trabalhar e deixou o Pedro [seu irmão] cuidando do Arthur [irmão caçula], eis o resultado", publicou ela. O garoto aparece "amordaçado" com fita adesiva: "Estamos com seu filho. 10 mil pelo resgate", brincou o mais velho. Na sequência, o garoto aparece em cima do telhado, prestes a ser "jogado", e "morto", sobre um confortável tapete e envolto num saco preto. Para finalizar, a boa notícia: o menino "ressuscitou" e está andando sobre as águas!

Confira as postagens abaixo:

. Foto: Reprodução / Facebook @pietra.bilek

. Foto: Reprodução / Facebook @pietra.bilek

. Foto: Reprodução / Facebook @pietra.bilek