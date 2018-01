Jovem utiliza arte para denunciar agressões sexuais ao corpo de uma mulher

Uma simples intervenção artística na foto de um corpo feminino viralizou nas redes sociais ao chamar atenção para um assunto sério: o assédio sexual.

Estudante de uma universidade do Nebraska, nos Estados Unidos, Emma Krenzer imprimiu em escala real o corpo de uma de suas amigas e usou tintas coloridas para marcar toques de outras pessoas no corpo de uma mulher ao longo da vida.

Além de pessoas próximas como mãe, pai, irmãos, amigos, e namorados, há a representação em vermelho de "alguém a quem eu disse não", que conta com toques na região dos ombros, pescoço, seios e genitália.

"Eu fiz esse projeto para poder visualizar o quão duradouro pode ser o impacto de um toque num indivíduo", disse a artista em entrevista ao site americano Buzzfeed, sobre o trabalho que fez para uma aula de artes.

The prompt for this project was to create some sort of map. I created a map of human touch on another humans body and it's lasting impact pic.twitter.com/3110jwIMPt