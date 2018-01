Jovem se fantasia de palhaço e leva bala de borracha da PM

Jovem fantasiado de Palhaço foi levado a delegacia. Foto: Divulgação/Polícia Civil

Lucas Gustavo, de 18 anos, resolveu sair pelas ruas de Juazeiro (BA) fantasiado de palhaço. A intenção era correr atrás das pessoas na rua para assustá-las com a roupa e com um machado, enquanto um amigo filmava a ação. Mas a brincadeira não saiu como o esperado e acabou na delegacia.

Agentes da Polícia Militar viram o jovem correndo atrás das pessoas com a roupa de palhaço e dispararam dois tiros de borracha, que acertaram na perna do rapaz. Ele e o amigo foram levados para a delegacia e passaram a noite lá. Segundo um dos jovens, a intenção era publicar o vídeo no YouTube.

"A ideia surgiu porque eu achei que, fazendo uma pegadinha desse estilo, ia ganhar uma grande visibilidade para o canal que eu tinha acabado de criar com finalidade de juntar um dinheiro", disse Lucas ao G1.

Depois de tudo isso, ele se revelou arrependido: "Teve arrependimento porque eu não cheguei a pensar e nem imaginar que ia repercutir tanto assim o que eu fiz. O problema é que, agora, várias pessoas estão me enxergando como um criminoso pesado. E não foi isso. Foi apenas uma pegadinha, uma brincadeira sem graça e que teve as consequências", contou ao portal.