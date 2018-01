Jovem relata sofrimento de relacionamento abusivo: 'Tentei até me matar'

Elaine descobriu que seu ex também agrediu outras namoradas Foto: Acervo Pessoal/ Elaine Mastrodomenico

No último dia 13, Elaine Mastrodomenico tomou coragem para expor nas redes sociais o relato do que viveu durante um ano: um relacionamento abusivo em que era agredida física e verbalmente.

"Pensei muito sobre se deveria escrever sobre a minha vida ou não e decidi que sim. Decido que devo colocar para fora o que tanto me atormentava e decido, de alguma forma, ajudar mulheres que passam pelo o que passei. Estou falando de relacionamento abusivo e violência contra a mulher", escreveu. Com o texto, a jovem compartilhou prints de conversas em que era xingada pelo ex.

Ao E+, a Elaine relata que o caso de Emilly Araújo na 17ª edição do Big Brother Brasil a incentivou a falar sobre sua história e a terminar seu relacionamento. "Ao ver do público, era uma coisa super ruim. E, para mim, era super 'tranquilo', porque eu passava por algo pior", diz.

Foi uma soma de fatores: uma amiga se pronunciou sobre o assunto e o texto a inspirou e abriu seus olhos. Além disso, no trabalho era comum que perguntassem a ela se estava tudo bem, pois sempre chorava durante o expediente. Foi então que ela decidiu falar ao ex-namorado que não queria continuar o relacionamento. "Foi a última vez que apanhei", relembra.

Quando decidiu publicar o texto, havia dois meses que tinha terminado o namoro. "Eu me envolvi com uma pessoa aparentemente encantadora, algo típico de um agressor. (...) Eu era uma menina feliz, eu era uma menina vaidosa, eu era uma menina esforçada e dedicada no trabalho, eu era uma menina alto astral, eu era uma menina que hoje me espelho e me trato na psicoterapia para voltar a ser ela... E graças a Deus estou conseguindo", desabafou.

"Me desculpa mãe, por ter sido fraca. Mas eu apanhei. Eu apanhei, eu fui humilhada, eu fui maltratada, eu magoei pessoas que queriam o meu bem, eu estava cega e acreditava no amor. Acreditava nas promessas e arrependimentos do agressor", escreveu no Facebook. A jovem ainda revelou que tentou suicído.

Ela afirma que, depois de terminado o relacionamento, procurou a polícia para denunciar o ex-namorado. "Eu entreguei um DVD com arquivos, fotos, prints, áudio dele que ele me mandava, fotos minhas com o corpo roxo, entreguei tudo pra pericia", explica ao E+. Agora, o agressor deve ser intimado e Elaine pretende entrar na Justiça por danos morais.

Foram quatro agressões físicas, segundo a jovem, e o ciclo sempre se repetia: carinho, explosão, arrependimento, desculpas – até tudo começar novamente. "Apertões, sacudidas, chute na barriga, soco na nuca, soco no braço, tapa na cara, jogada no chão, cuspida no meu rosto. Por ciúmes. Por paranoias que ele causava. Eu apanhei por ele imaginar coisas", escreveu.

Elaine decidiu procurar outras ex-namoradas do agressor e descobriu que todas passaram por situações semelhantes.

Agora, depois de fazer a denúncia e expor a situação que viver, ela espera conscientizar outras mulheres. "Eu vi, pelas mensagens que eu recebi, que eu ajudei muitas mulheres. A intenção foi essa. Eu sabia que muitas passavam por isso, mas não imaginava que eram tantas", afirma. Muitas agradeceram e disseram que, graças ao relato, conseguiram terminar o relacionamento abusivo que tinham.

Ela aconselha mulheres que vivem situações parecidas a tentar olhar a situação 'de fora'. "Se fosse uma amiga sua, o que você faria? Você aceitaria uma amiga sua sendo agredida, humilhada?", questiona.

Em relação ao ex, Elaine espera que a Justiça o faça pensar no que ele fez. "Eu queria muito que ele pudesse pagar pelo que fez, sei que ele não vai ser preso, mas fazer trabalho comunitário, qualquer coisa que fizesse ele pensar nisso", diz.

"Eu espero que ele não faça outro mal com outra mulher", torce.

Jovem publicou prints de conversas dos dois no Facebook Foto: Acervo Pessoal/ Elaine Mastrodomenico

Elaine diz que a principal causa das explosões do ex-namorado eram ciúmes Foto: Acervo Pessoal/ Elaine Mastrodomenico

Leia o relato de Elaine na íntegra: