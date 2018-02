Jovem posta foto com comentário racista e perde emprego; entenda

Jovem foi demitido após postar a foto com conteúdo racista Foto: Pixabay / @tookapic

Um jovem do Espírito Santo foi demitido após foto com comentário racista viralizar. Lucas Almeida fez uma selfie com rapazes negros no carnaval e sugeriu que eles roubariam celulares.

Iarley Duarte, um dos jovens que aparecem sorridentes na foto, contou em seu Facebook que não conhecia Lucas e que ele pediu para tirar uma foto com ele e seus amigos. "Infelizmente, ninguém está livre do racismo e do preconceito".

A postagem viralizou e o comentário de Iarley foi compartilhado mais de 11,5 mil vezes até o momento da publicação desta matéria. A repercussão foi tão grande que os empregadores de Lucas ficaram sabendo do ocorrido e decidiram tomar uma atitude.

Fabrício Affonso, sócio-proprietário da empresa onde o jovem era estagiário, escreveu nota para esclarecer o desligamento do funcionário e falar sobre o que considerou uma postagem "preconceituosa, infeliz e racista".

"Conheço meus funcionários a nível pessoal, e acredito que a postagem tenha sido profundamente infeliz, beirando a ingenuidade mas, novamente, a empresa não pode compactuar com esse tipo de comportamento irresponsável e muito menos responder por ele", disse.

Fabrício é negro e deu um relato pessoal das dificuldades que passou por causa de sua cor de pele até se tornar dono da empresa. E concluiu: "Não nos interessa um funcionário com tal perfil. Nem a imaturidade, nem o carnaval e nem a bebida são desculpas para o racismo. Nada é desculpa para o racismo".

Após a publicação desta matéria, Lucas Almeida publicou uma nota de retratação. Confira: