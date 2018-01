Jovem pede namorada em casamento diante do papa Francisco

Dario Ramírez se ajoelhou para pedir Maryangel Espinal em casamento na frente do Papa Francisco Foto: Youtube/ @Edward Pentin

CIDADE DO VATICANO (ANSA) - Um jovem ativista venezuelano chamado Dario Ramírez protagonizou uma cena inusitada durante uma audiência com o papa Francisco no Vaticano: ele pediu sua namorada em casamento no meio do evento.

O vídeo do pedido de casamento viralizou nas redes sociais e mostra Ramírez cumprimentando o líder católico ao lado de sua namorada em audiência na Sala Clementina no último domingo (27).

Após entregar alguns presentes a Jorge Mario Bergoglio, o jovem então se ajoelhou perante a mulher e fez o pedido para ela.

Tanto a namorada como Francisco se surpreenderam com o gesto e o líder católico sorriu bastante ao ver a cena. (ANSA)

Assista ao momento: