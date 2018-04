Jovem gasta R$ 2,5 mil para tatuar rosto de Ivete Sangalo

Eric diz que começou a admirar Ivete quando tinha 12 anos. Foto: Imagem cedida por Eric Maranhão

A última realização de Eric Maranhão como fã apaixonado de Ivete Sangalo lhe custou, pelo menos, oito horas de viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro e R$ 2,5 mil reais - fora passagens e alimentação.

No começo de fevereiro, após ver o trabalho do tatuador Rodrigo Catuaba, conhecido pelas tatuagens realistas, ele pensou em homenagear a cantora baiana na pele.

"Cheguei a desistir, porque tinha de viajar para o Rio e eu nunca tinha ido", contou ao E+ o jovem de 17 anos.

Cerca de duas semanas depois, e já com uma reserva de dinheiro do trabalho em um salão de beleza, ele falou com a mãe e decidiu concretizar o desejo. "Comprei as passagens e resolvi ir. Minha mãe ia junto comigo, mas não conseguiu pegar folga e fui só", conta.

Eric saiu do bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo, em um domingo à noite e chegou ao estúdio de Rodrigo Catuaba, em Nova Friburgo, na segunda de manhã. Depois de oito horas de procedimento, ele voltou para São Paulo no mesmo dia à noite com o rosto de Ivete tatuado na coxa esquerda.

A cantora viu a homenagem, curtiu e comentou na foto que ele publicou no Instagram. "Coisa mais linda! Obrigada pelo seu amor", escreveu Ivete.

O próximo sonho de Eric é ir para o carnaval de Salvador. "Com Ivete no trio?", pergunta a reportagem. "Também. Mas eu quero sentir a emoção de estar lá embaixo seguindo o trio elétrico", diz.

Amor de infância. "Eu tinha de 12 para 13 anos. Um dia, assisti a um show [de Ivete Sangalo] pela TV e comecei a admirar muito, fiquei impressionado, gostei muito dela e comecei a acompanhar pela internet. O amor foi crescendo cada vez mais", lembra o jovem.

Para um dos shows que a cantora fez em São Paulo, Eric comprou o ingresso um mês antes, mas o perdeu no meio do caminho quando ia para o local do evento.

Chorando, ele conversou com os pais e com um grupo de fãs de Ivete, que o incentivou a ir ao hotel onde ela estava hospedada. "A Ivete desceu, falou com todo mundo, tirou foto comigo e falou: 'reza e vai para o show'", diz. Ele foi, conseguiu comprar um ingresso e participou de um dos "sete ou oito shows" que ele já foi.