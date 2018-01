Jovem faz sucesso no YouTube com vídeos hipnóticos de dominós

Jovem monta dominós em cadeia, criando imagens e efeitos hipnóticos. Foto: Pixabay

Lily Hevesh tem apenas 18 anos, mas faz mais sucesso do que muita gente mais velha por aí - pelo menos na especialidade dela. A jovem é uma artista que monta dominós em cadeia, criando desenhos e efeitos hipnóticos quando os objetos são 'destruídos'.

Ela tem mais inscritos online do que qualquer outro artista de dominó. Só no YouTube, são mais de um milhão de assinaturas e mais de 340 milhões de visualizações nos vídeos.

Tudo começou quando Lily tinha 10 anos de idade e ganhou seu primeiro pacote de dominós. "Eu comecei simplesmente procurando por 'dominós' no YouTube. Fiquei fascinada pelos vídeos e foi uma inspiração para eu começar a construir", disse ao site Toronto Star.

Atualmente, ela tem cerca de 70 mil dominós e transformou o hobby em trabalho. Ela começou a fazer instalações para companhias, marcas, museus, escolas e agências de publicidade. Lily já viajou por todo os Estados Unidos e pelo mundo com essa atividade.

A jovem terminou o ensino médio e agora vai tirar um ano para fazer montagens de dominós. Depois, ela pretende estudar engenharia mecânica e design de produção. "Escrever minhas redações de inscrição para a universidade me fez perceber o quanto os dominós me influenciaram - eles me ensinaram paciência e perseverança", disse ao site Marriott Traveler.

Lily também faz algumas montagens com palitos, que dão outro visual à reação em cadeia.