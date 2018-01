Jovem faz redação sobre pedir pizza para entrar em universidade dos EUA

Para entrar na universidade, jovem escreveu sobre como ama pedir pizza. Foto: Pixabay

O tema da redação para entrar na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, era 'escreva sobre o que você ama fazer'. A jovem Carolina Williams, de 18 anos, não pensou duas vezes e argumentou sobre como ela ama pedir pizza do Papa John’s Pizza, um conhecido restaurante norte-americano.

"Assim que vi a proposta, essa foi, literalmente, a primeira coisa que me veio à mente, porque eu simplesmente amo pedir pizza", disse Carolina.

Na redação, a jovem diz que receber aquelas caixas aquecidas em frente à porta de sua casa é natural, mas ela sempre vai amar pedir pizza. "Sempre vou amar devido ao jeito como oito pedaços de algo tão simples são capazes de evocar sentimentos de independência, consolação e alegria", escreveu.

O texto de 200 palavras chamou a atenção da universidade, e o responsável pela admissão de estudantes escreveu uma carta, a punho, para ela. "Como sócio adorador de pizza, eu ri muito (e depois pedi uma pizza) após ler a sua redação. Yale seria sortuda de tê-la", dizia a carta.

Carolina foi aceita pela universidade e comemorou, é claro, do jeito que ela mais gosta: pedindo uma pizza de queijo do Papa John’s Pizza. Mas a jovem, em vez de Yale, escolheu a Universidade de Auburn, no Alabama. Além do "ambiente amigável" que o lugar tem, a comida deve ter contribuído para a decisão.

"Por isso estou tão animada com Auburn, porque eles têm um Papa John’s Pizza e um Chick-fil-A (fast food americano) no campus", declarou.