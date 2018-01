Jovem dá lição sobre autoconfiança em relação ao corpo

Jovem usa as redes sociais para incentivar os outros a amarem seus corpos Foto: https://www.instagram.com/mindsetforlifeltd/

Michelle Elman, uma jovem do Reino Unido, tem como objetivo de vida transmitir uma mensagem: é preciso estar seguro com seu corpo! Em seu Instagram, ela postou fotos suas sem blusa e um vídeo pulando em um lago e um texto em que fala sobre como é ser 'a menina gorda' do grupo.

"Ela é a que senta ao lado, nunca participa. Ela é eternamente solteira e fica quieta enquanto as amigas discutem sobre o amor da sua vida", escreveu Michelle. Ela, que é formada em psicologia e coach de confiança no corpo, no entanto, não se sente afetada pelos estereótipos.

"Desde os 11 anos eu sempre fui a 'amiga gorda', mas eu nunca fui essa menina. Mesmo com todas as minhas inseguranças com minhas cicatrizes e meu corpo no geral, eu nunca fui a garota que fica de lado - eu me recuso por causa do meu orgulho e do meu ego", afirma.

Michelle afirma que conhece várias garotas, magras e gordas, que perderiam oportunidades de pular em lago por insegurança, e isso é o que a incentiva a ser positiva em relação ao seu corpo. "Positividade em relação ao corpo não é sobre tirar fotos de roupa íntima, é sobre não deixar a sua roupa íntima ser a razão pela qual você não está participando", declarou.

Na opinião de Michelle, quem tiver as pessoas certas ao redor nunca se sentirá como a 'amiga gorda'.

Conhecida na internet por seu projeto Scarred Not Scared, em tradução livre, com cicatrizes, não com medo, a jovem passou por 15 cirurgias por causa de um tumor no cérebro e outras complicações. Ela decidiu compartilhar sua história nas redes sociais para incentivar outras pessoas a aceitarem seu corpos.