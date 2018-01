Jovem da Arábia Saudita é preso por dançar 'Macarena' na rua

Menino dança 'Macarena' na Arábia Saudita e é preso por isso. Foto: Twitter/@ahmed

Um menino saudita de 14 anos foi gravado dançando Macarena em uma rua de Joddah, na Arábia Saudita. Ele vestia uma camiseta listrada, bermuda e crocs e usava fones de ouvido quando fez a brincadeira em um semáforo fechado, e o vídeo viralizou. O jovem acabou sendo preso por causa disso.

Na última terça-feira, 22, autoridades anunciaram que haviam prendido o menino do vídeo. O crime, segundo Atti Bin Attia Al-Qurashi, um representante da polícia, é que a dança do menino era uma "obstrução do trânsito e violação da moralidade pública", segundo o site Sabq.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF — Ahmed Al Omran (@ahmed) 19 de agosto de 2017

Essa, porém, não é a primeira vez que acontece uma prisão do tipo no país. No início do mês, um homem foi preso por dançar 'dab', um tipo de movimento de dança que faz sucesso nos Estados Unidos, durante um show. Muitos sauditas conservadores veem com maus olhos a música e a dança de países ocidentais.

O jovem de 14 anos foi solto nesta quinta-feira, 24, mas deve ter recebido uma advertência. Nas redes sociais, sauditas ficaram divididos sobre a prisão do menino. Alguns chamaram-o de 'herói', enquanto outros disseram que ele era 'mal-educado' e deveria ser punido imediatamente.

O Arab News, um jornal diário do Oriente Médio, publicou algumas traduções de tuítes sobre a prisão. "Ele sabe que a escola está perto? Ou ele é um desses meninos mimados que vão para escolas particulares?", disse um internauta. "Quem filmou também deveria ser preso", tuitou outro. "Nem tudo deveria ser resolvido com providências de policiais e segurança pública, ele é apenas uma criança", disse outro internauta.

* Com informações do Washington Post