Jovem cria currículo em rótulo de garrafa de refrigerante e é contratada

Jovem usou da criatividade para conseguir emprego Foto: Facebook/ @beatrizcarmonac

Beatriz Carmona se inscreveu em um processo seletivo de emprego em uma grande empresa de marketing, mas não achou que seria o suficiente. Por isso, decidiu inovar: produziu seu currículo em um rótulo de uma garrafa pet de Coca-Cola, embalou e o levou na empresa. Não é preciso dizer que a criatividade e iniciativa lhe renderam a vaga para a qual se inscreveu.

“Milhares de currículos acabam no lixo. Este vai matar a sua sede”, foi o que Beatriz escreveu no lugar do nome do refrigerante. Além disso, colocou um texto pessoal de apresentação. Ela contou em suas redes sociais que se inspirou em Lukas Yla, um lituano que vive nos Estados Unidos e distribuiu seu currículo em caixas de donuts.

O E+ entrou em contato com a empresa para saber qual foi a recepção da atitude da jovem. Flavio Pelizari, diretor de recursos humanos da empresa, contou que Beatriz passou normalmente pelas etapas de seleção como, por exemplo, dinâmicas com o departamento de recursos humanos e entrevistas com alguns gerentes da empresa.

Ele disse que a criatividade da jovem foi a porta de entrada e que ela apresentou características que batem com os valores da empresa. Por sua criatividade e inclinações pessoais, foi direcionada para a seleção das vagas em marketing.

“O currículo abriu a porta. Já dentro ela demonstrou ter garra, atitude e vontade de trabalhar, valores que batem com a visão da empresa. Além disso, há uma questão pessoal dela, que é uma menina muito madura e bem educada. Tudo isso fez com que ela fosse selecionada”, explicou Flavio.

Ela foi escolhida dentro do programa de Jovem Aprendiz da empresa para trabalhar no departamento de marketing institucional. O diretor de recursos humanos afirma que Beatriz já assinou a carta de oferta da vaga e que a expectativa é que comece a trabalhar já na próxima segunda, 10.

A empresa divulgou fotos da contratação de Beatriz:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais