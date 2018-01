Jovem com Síndrome de Down vira herói na Itália após salvar menina de afogamento

Valerio Catoia Foto: Reprodução/Corriere Della Sera

Com apenas 17 anos, Valerio Catoia, atleta paralímpico com Síndrome de Down, virou herói nacional em seu país, a Itália, após salvar uma garota de 10 anos que se afogava em uma praia próxima à capital Roma. As informações foram publicadas pelo jornal "Corriere della Sera" na última sexta-feira, 14.

De acordo com o periódico, o rapaz tomava banho de mar, acompanhado da irmã e do pai, quando começou a escutar os pedidos de socorro. No início, todos acharam que era uma brincadeira, mas logo perceberam que se tratava de um afogamento real. Apesar do cansaço e das fortes ondas, Valerio se aproximou da garota, colocou-a nas costas e nadou em direção à praia. Quem testemunhou a cena diz que o rapaz fez tudo sozinho.

Treinado. Valerio pratica natação pelo menos quatro vezes por semana. E também faz atletismo. Ele, que até já participou de competições locais, havia feito, em 2016, um curso de salvamento.

Treinador do jovem há dez anos, Roberto Cavana destacou a iniciativa e o ato heróico de Catoia. "Uma coisa é salvar um boneco na piscina, outra é uma criança de carne e osso, com ondas altas e o sol em seu rosto."